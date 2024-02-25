Kayseri'de koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Kefe Sokak'ta, beraberindeki çocuklarla koşarken fenalaşan 5 yaşındaki Suriye uyruklu R.A. yere düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocuğun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
Yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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