Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve bazı suç unsurları ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.