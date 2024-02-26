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        Kayseri'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün altında kalan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:52
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        Kayseri'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün altında kalan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Dikme Mahallesi'nde yağ kaçıran traktörünü kontrol etmek isteyen H.E, aniden hareket eden aracın altında kaldı.

        Olay yerinde yaşamını yitiren H.E'nin cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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