Kayseri'de traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün altında kalan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün altında kalan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dikme Mahallesi'nde yağ kaçıran traktörünü kontrol etmek isteyen H.E, aniden hareket eden aracın altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren H.E'nin cenazesi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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