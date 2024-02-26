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        Kayseri'de köpek dövüştüren 12 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü belirlenen 12 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, köpek dövüşü organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda köpek dövüştürdüğü tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:45
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        Kayseri'de köpek dövüştüren 12 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü belirlenen 12 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, köpek dövüşü organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda köpek dövüştürdüğü tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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