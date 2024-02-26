Kayseri'de köpek dövüştüren 12 kişi yakalandı

KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü belirlenen 12 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, köpek dövüşü organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda köpek dövüştürdüğü tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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