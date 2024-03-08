Yahyalı'da Filistin halkına yardım için kermes düzenlendi

İHH temsilcisi Ümit Uzun, duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler, öğrenciler tarafından satışa sunuldu.

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