Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kadın jandarmalar kontrol noktasında hemcinslerine karanfil verdi

        Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın jandarmalar kontrol noktasında hemcinslerine karanfil verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutlayıp, karanfil verdi.

        Kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı

        Benzer Haberler

        TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari güven tazeledi
        TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari güven tazeledi
        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini yapıldı
        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing" ayini yapıldı
        Özvatan'da okuma bayramı programı düzenlendi
        Özvatan'da okuma bayramı programı düzenlendi
        "Kendini Kuran Şehir: Kayseri" paneli düzenlendi
        "Kendini Kuran Şehir: Kayseri" paneli düzenlendi
        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri'de fabrikadaki yangın büyümeden söndürüldü
        Kayseri'de fabrikadaki yangın büyümeden söndürüldü