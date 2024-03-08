Kadın jandarmalar kontrol noktasında hemcinslerine karanfil verdi

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutlayıp, karanfil verdi.

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