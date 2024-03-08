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        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Başkanı Gian Francesco Lupatelli'yi misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:52
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        ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Başkanı Gian Francesco Lupatelli'yi misafir etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen görüşmeye ACES Genel Sekreteri Hugo Alonse de eşlik etti.

        Büyükkılıç, ziyarette, kentte gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Spor projelerinin devam edeceğini belirten Büyükkılıç, "Bisiklet şehri olma yolunda da iddialıyız. Yeni yollarımıza mutlaka bisiklet yollarının yapılması talimatını veriyoruz. Ayrıca Spor Köyü projemiz var. 90 bin metrekarelik bir alanda her türlü etkinliği içeren şehrimizin batısında Spor Köyü oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Lupatelli ise 20 Avrupa spor şehrinin başvurduğu yarışmada Kayseri'nin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Lupatelli, yapılacak değerlendirmeler neticesinde 30 Eylül'de açıklanacak sonuca göre Avrupa spor şehri ünvanı kazanan şehirlerden birine altın bayrak takdim edeceklerini kaydetti.

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