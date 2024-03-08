Kayseri'de fabrikadaki yangın büyümeden söndürüldü
KAYSERİ'de mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
KAYSERİ'de mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27’inci Cadde üzerinde bulunan fabrikada çıktı. Mobilya malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Fabrikada hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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