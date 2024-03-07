Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.T. idaresindeki 38 R 0859 plakalı işçi servisi, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde H.K. yönetimindeki 38 YH 660 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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