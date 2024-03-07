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        Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:12
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        Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.T. idaresindeki 38 R 0859 plakalı işçi servisi, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde H.K. yönetimindeki 38 YH 660 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yan yatan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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