Cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik kayak eğitimi tamamlandı

Çocuklara oyuncak dağıtılan programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hasanoğlu, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan ve Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Güler Bora katıldı.

Kızakla kaydırılan çocuklar ise jandarmaya ait kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi.

Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a bayrak teslim etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.