Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Melikgazi ilçesindeki bir parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

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