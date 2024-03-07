Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın göreve başladı

Kendisine çiçek takdim edilen Aydın, daha sonra makamına geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı.

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