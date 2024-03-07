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        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:54
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        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Purnama'nın ziyaretine, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.

        Purnama'ya fuaye alanında dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdiren Büyükkılıç, kentin tarihi ve kültürüyle ilgili bilgi verdi.

        Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Purnama, misafirperverlikleri için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Türkiye ile ekonomik iş birliğini arttırmak istediklerini aktaran Purnama, "Bu özellikle hedefleniyor. Türkiye ve Endonezya arasında ticaretin artması için çabalıyoruz. Şu anda bizim ticaretimiz 2,3 milyar dolar olarak görülüyor. Kayseri ile 21 milyon dolar şu anda. Bunu arttırmak lazım." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Böhürler de önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak istediklerini, Büyükelçi Purnama'nın da bu konuda ısrarcı olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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