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        55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı

        Aksaray'da gerçekleştirilen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:00
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        55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı
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        Aksaray'da gerçekleştirilen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sona erdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın Kayseri bölge finali Aksaray'da yapıldı.

        Kayseri'den 103 projenin yer aldığı yarışmada 47 projeyle katılan okullar, 12 kategoride 10 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük elde etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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