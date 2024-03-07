55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı
Aksaray'da gerçekleştirilen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sona erdi.
Aksaray'da gerçekleştirilen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sona erdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın Kayseri bölge finali Aksaray'da yapıldı.
Kayseri'den 103 projenin yer aldığı yarışmada 47 projeyle katılan okullar, 12 kategoride 10 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük elde etti.
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