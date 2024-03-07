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        Melikgazi Belediyesinin yol çalışmaları

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi ile Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını, bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:44
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        Melikgazi Belediyesinin yol çalışmaları
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi ile Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını, bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu belirtti.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bölge ulaşımının rahata kavuşması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

        Erenköy Mahallesi, Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "1,5 kilometrelik yokuşlu bir alan burası. Özellikle Kovid-19 ve depremle birlikte bu bölgelere yoğun bir şekilde konut inşaatları yapılmaya başlandı. Altyapı, doğalgazı, suyu kanalizasyonu, yağmur suyu hattı başta olmak üzere çalışmalar yapıldı. Daha sonrasında asfalt, kaldırım çalışması ve korkuluklarının yapılması gibi büyük bir çalışma tamamlandı. Çok güzel bir hat ortaya çıktı. Şimdi yine yukarıdaki bölümlerde çalışmaların ileri aşaması devam ediyor. Aynı çalışmalar inşallah yapılacak."

        Depremlerin ardından insanların yatay mimariyi tercih ettiğini ifade eden Palancıoğlu, bu kapsamda hazırladıkları projede Altınoluk Mahallesi'nde 120 bahçeli evin yer alacağını, evlerin çatılarına kurulacak güneş panelleriyle kendi enerjisini üreteceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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