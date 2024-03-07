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        Ozon tedavisi gören hastanın ölümünde ruhsatsız kliniğin sahibi adli kontrolle serbest

        NEVŞEHİR'deruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Eda Özden'in (36) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Dahiliye Uzmanı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:55
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        Ozon tedavisi gören hastanın ölümünde ruhsatsız kliniğin sahibi adli kontrolle serbest
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        NEVŞEHİR'deruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Eda Özden'in (36) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Dahiliye Uzmanı B.B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İki çocuk annesi Eda Özden, 2 Mart'ta ozon tedavisi görmek için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde Dahiliye Uzmanı B.B.'nin özel kliniğine gitti. Ozon tedavisi gördüğü sırada fenalaştığı iddia edilen Özden, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özden, 2 gün önce hayatını kaybetti. Eda Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, kliniğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Klinik mühürlenirken, Dahiliye Uzmanı B.B. gözaltına alındı. Özden'in cenazesi, dün toprağa verilirken, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer yandan Eda Özden'in dizlerindeki ağrılar nedeniyle ozon tedavisine gittiği öğrenildi.

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