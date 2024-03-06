Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Öte yandan, iki taraf arasında "kız meselesi yüzünden husumet olduğu" iddia edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan parktaki bir kamelyada oturan Ş.S. (16), ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

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