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        Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

        Kayseri'de bir parkta pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:06
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        Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
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        Kayseri'de bir parkta pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan parktaki bir kamelyada oturan Ş.S. (16), ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        Silah sesini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, iki taraf arasında "kız meselesi yüzünden husumet olduğu" iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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