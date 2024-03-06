76 yaşındaki kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti.
Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.
Bulduk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.
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