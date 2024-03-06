Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, Börü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle bir araya geldi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Börü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, Börü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Börü Arama Kurtarma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi Kocasinan Gençlik Kulübü Konferans Salonu'nda Dernek Başkanı Osman Şahan ve dernek üyeleriyle görüştü.

        Özverili çalışan ekibe teşekkür eden Çolakbayrakdar, afet gibi olumsuzluklara her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

        Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sosyal faaliyetlerle vatandaşa dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Allah vermesin olağanüstü şartlarda insana ulaşma noktasında arama kurtarma ile vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İnsan odaklı her noktada biz her zaman destek veriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
        Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
        Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi
        Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi
        Erciyes'te kış festivali düzenlenecek
        Erciyes'te kış festivali düzenlenecek
        Kayseri'de aranan 40 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 40 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 40 kişi yakalandı
        Kayseri'de aranan 40 kişi yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'de sanayicilerle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'de sanayicilerle bir araya geldi