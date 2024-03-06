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        Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde kış festivali düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:03
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        Erciyes'te kış festivali düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde kış festivali düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri kapsamındaki festivalde spor aktiviteleri düzenlenecek, sanatçılar konser verecek.

        8 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici, sevenleriyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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