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        Kayseri'de aranan 40 kişi yakalandı

        Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 40 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:45
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        Kayseri'de aranan 40 kişi yakalandı
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        Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 40 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

        Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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