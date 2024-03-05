Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:DeveliMurat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Yusuf Bakır, Nikitin, Egecan Avcıl)
Ziraat Bankkart: Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Vicentin)
Setler: 39-37, 22-25, 21-25, 30-32
Süre: 146 dakika (46, 28, 31, 41 )
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.