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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:40
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül

        Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Abdullah Çam, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Yusuf Bakır, Nikitin, Egecan Avcıl)

        Ziraat Bankkart: Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Vicentin)

        Setler: 39-37, 22-25, 21-25, 30-32

        Süre: 146 dakika (46, 28, 31, 41 )

        KAYSERİ

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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