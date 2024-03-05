Melikgazi Belediyesi, Litvanyalı heyeti ağırladı

"İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması" kapsamında düzenlenen "Dijital Hizmetler Çalıştayı" için Litvanya Druskininkai Belediyesi’nden 15 kişilik heyet, Melikgazi Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin 2. çalıştayı için Litvanyalı heyeti ağırladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin Avrupa Birliği desteği ile uygulamaya başladığı projelerin yerel yönetimlere model olduğunu vurguladı.

Palancıoğlu, birçok projeyle Avrupa Birliği'nden hibe aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması -DigiEdu’ projesi 98 proje içinden seçilen 6 projeden biri olmuştu. Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında finans desteği alan projede Melikgazi Belediyesi ile Litvanya Druskininkai Belediyesi ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. İklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacak projede, dijital belediye hizmetlerinin sayı ve niteliğinin arttırılması, bu hizmetlerin kullanım oranının yükseltilmesi ile insan hareketliliğinin ve buna bağlı araç kullanımının azaltılması hedefleniyor. Litvanya’dan gelen yabancı misafirlerimizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hazırladığımız projenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."