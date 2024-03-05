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        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında tabanca ile öldürülen Osman Tüşümel'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:42
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        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında tabanca ile öldürülen Osman Tüşümel'in cenazesi defnedildi.

        Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Tüşümel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, olayda yaralanan şüpheli L.T'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Dünkü olayda Tüşümel, aralarında husumet bulunan fırıncı L.T'nin iş yerinde gitmiş, tabancayla bacaklarına ateş ederek yaralamış, L.T'nin silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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