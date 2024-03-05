Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı başlıyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’ye 8,9 ve 10 Mart’ta ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye, bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde 8, 9 ve 10 Mart günlerinde düzenlenecek. FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası, bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle Türkiye’de ilk kez Erciyes'te gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Türkiye etabı SNX Türkiye’de dünyanın en iyi snowcross sporcuları kış sporu tutkunlarına heyecan ve rekabet dolu bir şampiyona yaşatacak. 2024 yılının ilk büyük uluslararası organizasyonu olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın SNX Türkiye etabının yanı sıra ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup'ta 50'den fazla sporcu Kayseri'de ilk kez kıyasıya mücadele edecek. SNX Türkiye etabı yarışı 186 ülkeden takip edilecek.