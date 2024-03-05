İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan adayı Şahin, projelerini tanıttı

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan adayı Yurder Şahin, projelerini tanıttı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, projelerini kamuoyu ile paylaşan Şahin, Kocasinan için projeler ürettiklerini söyledi.

Şahin, mahalleleri gezip vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık iki aydır sahalardayız. Karış karış sahalarda gezdik. Biz kendimizi anlattık ve onların talepleri doğrultusunda günlerce çalıştık. Projelerimizi oluşturduk. Kocasinan halkına daha fazla nasıl hizmet veririz diyerek bunları tespit ettik. Projelerle bugün karşınızdayız. Kayseri'mize, Kocasinan'ımıza değer katacak, şehrimizi daha değerli kılacak, şehrimizde ticareti ve turizmi arttıracak güzel çalışmalarımız çıktı." dedi.

Mahalleleri yeniden yapılandıracaklarını ifade eden Şahin, Kocasinan'da yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti.

Şahin, "Ekoköy" projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu projemiz beni çok heyecanlandıran bir projedir. Bu ekolojik ve ekonomik köy, rüzgar gülleri ve güneş panelleriyle elektriğini kendi üretecek, elektrik ve su bedava. Çatılardan aldığımız yağmur sularını tekrar sulamada kullanarak sulama suyunu bedavaya getireceğiz. Mahsul bedava. Bahçemizde yetiştirdiğimiz mahsulü soframızda kullanabileceğiz. Şehrimizin dışında 300 metrekare arsa üzerinde, 100 metrekarelik ev ve yaşam alanıyla konforlu köyler oluşturacağız."

İş garantili meslek eğitim kursları açacaklarını anlatan Şahin, hayırseverlerin de desteğini alarak okul sayısını 2 katına çıkaracaklarını söyledi.

Şahin, "Tatil Yamula" projesi kapsamında Yamula Barajı kıyısına da tatil köyü kuracaklarını, oltayla balık tutma istasyonları, macera parkı ve kamp alanı oluşturacaklarını sözlerine ekledi.