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        AB ülkelerinin büyükelçileri fosil sergisini gezdi

        Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program için kente gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:02
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        AB ülkelerinin büyükelçileri fosil sergisini gezdi
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        Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program için kente gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği-Kayseri İş Forumu 2024 Programı kapsamında kente gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ve 17 büyükelçiye Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerle ilgili bilgi verdi.

        Büyükkılıç, bu fosillerin sergileneceği bir fosil müzesini de hayata geçireceklerini misafirlerine aktarırken, Avrupalı misafirler de dünya paleontoloji tarihine ışık tutacak fosillere hayran kaldıklarını dile getirdi.

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fosillerin çok etkileyici olduğunu belirterek, "Fosil uzmanı değilim fakat bu kadar eski fosilleri bu kadar iyi durumda görmek gerçekten çok etkileyici. Eminim ki halihazırda belediyenin üzerinde çalışmakta olduğu müze, ileride gerek turistler gerekse şehir halkı için çok büyük bir cazibe merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretin ardından heyeti makamında ağırlayan Büyükkılıç, konuklarına kentle ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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