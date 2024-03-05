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        Gönüllü kadınlar "iyilik etkinlikleri"yle öğrencilerin eğitim hayatına destek oluyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de bir araya gelen gönüllü kadınlar, çini kursu ile evlerde kullanılmayan eşyaların pazarda satılması gibi etkinliklerden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve çeşitli destekler sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:32
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        Gönüllü kadınlar "iyilik etkinlikleri"yle öğrencilerin eğitim hayatına destek oluyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de bir araya gelen gönüllü kadınlar, çini kursu ile evlerde kullanılmayan eşyaların pazarda satılması gibi etkinliklerden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve çeşitli destekler sağlıyor.

        Aralarında profesör, doktor, eczacı, mühendis gibi farklı meslek grupları ile emekliler ve ev hanımlarının da yer aldığı gönüllü 40 kadın, çini kursundan ve "İyilik Standı"ndan elde ettikleri gelirle onlarca öğrencinin eğitim hayatına dokunuyor.

        Gönüllü kadınların çeşitli etkinliklerle elde ettikleri paraları bağışladıkları Tohumluk Vakfı, 2023 yılında "Haydi Kızlar Spora" ve "Haydi Çocuklar Spora" projeleriyle Yahyalı ilçesindeki iki ortaokulda eğitim gören 115 kız çocuğuna 355 bin liralık burs ile spor malzemeleri desteği sağladı.

        Öte yandan gönüllü kadınların çini atölyesinde düzenlediği kursa katılan kursiyerlerden elde edilen gelirle kırsaldaki çocukların ihtiyaçları karşılandı.

        Talas Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nda "Tohumluk İyilik Standı" da açan kadınlar, evlerde kullanılmayan eşyaları satarak öğrencilerin eğitimine destek oluyor.

        Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, vakfın sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür ve sanat alanlarında aktif olduğunu söyledi.

        Amaçlarının insanlığa katkı sağlamak olduğunu anlatan Bıçakçıoğlu, "Bir büyüğümüz şöyle diyor, 'Bazen bir ülkeyi sevmek yetmez. Çılgınca sevmek gerekir.' Biz o insanlardan olduğumuzu düşünüyoruz. İçimizde öğretim görevlileri, profesörler, öğretmenler, eczacılar, doktorlar, ziraat mühendisleri halkın her kesiminden insan var." dedi.

        Bıçakçıoğlu, Kayseri'de Haydi Kızlar Spora Projesi'yle kız çocuklarına ayakkabıdan kıyafete bütün spor malzemelerini sağladıklarını, bir yatılı bölge okulunda eğitim gören öğrencilere de okçuluk konusunda malzeme desteği verdiklerini dile getirdi.

        - Kadınlar etkinliklere gönüllü olarak katılıyor

        Gönüllü kadınlarla yola çıktıklarını vurgulayan Bıçakçıoğlu, köylerdeki okullarda tütün ve tütünün zararları eğitimlerinin yanında müze ve bilim merkezinde etkinlikler yaptıklarını da kaydetti.

        Çocuklara burs verebilmek için kaynak geliştirici faaliyetler yaptıklarını belirten Bıçakçıoğlu, bu kapsamda çini atölyesinde kurs açtıklarını, dolaplardaki kullanılmayan eşyaların satılması için de stant açarak binlerce lira topladıklarını ifade etti.

        Bıçakçıoğlu, "Bütün bunlar çocuklara daha fazla fayda sağlayabilmek için yaptığımız işler. Çin atölyelerimizi 8'er kişilik 3 grup halinde yaptık. Arkadaşlar da sağ olsunlar geldiler ve çalışmalarını yaptılar. Şu anda 24 kişiye ulaştık." diye konuştu.

        Gönüllü çini eğitmeni Füsun Bayer ise "Yaklaşık on beş senedir çini yapıyorum. 5-6 yıldır da arkadaşlarımla birlikte Firuze Çin Tasarım Atölyesi'ni kurdum. Amacımız geleneksel sanatları yaşatmak, güzel vakit geçirmek ve bu vakit geçirirken de birtakım faydalı işlerde bulunmak. Hem sanat eserleri oluşturuyoruz hem öğrencilerimize yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Etkinliklere ilk kez gelenler var

        "Tohumluk İyilik Standı"na evindeki eşyaları getiren Serap Tokat ise "Kullanmadığım eşyalarımı getirdim çocuklar için. Maalesef bizim kültürümüzde ikinci el çok yerleşmiş durumda değil ama özellikle Avrupa ülkelerinde insanlar ikinci ele çok rağbet ederler. Biz de biraz ayıp gibi algılansa da aslında öyle değil. Biraz bunu da kırmak istedik bağışlarımızla ve bu etkinlikle. Eğitime, yapılan yatırım, geleceğe ve ülkemize yapılan yatırımdır." dedi.

        Naz Değermenci de ailesiyle geldiği etkinlikte öğrencilere destek olmak için kitap satın aldığını ve bu tür etkinliklerin toplumun yararına olduğunu söyledi.

        Atölyede düzenlenen çini kursuna katılan Betül Şapçı da hayatında ilk defa çini yaptığını, kurs ücretlerinin öğrencilere yardım olarak gitmesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

        Bir diğer kursiyer Arzu Erbil ise öğrencilere katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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