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        Kayseri'de Tarım Teknolojileri Paneli yapıldı

        Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) işbirliğinde Tarım Teknolojileri Paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:42
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        Kayseri'de Tarım Teknolojileri Paneli yapıldı
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        Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Kayseri Ticaret Borsasının (KTB) işbirliğinde Tarım Teknolojileri Paneli düzenlendi.

        Erciyes Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle işbirliği yaparak tarıma ve hayvancılığa en çok katkıda bulunan belediyeler arasında yer aldıklarını ifade etti.

        Çiftçilere yüzlerce tonluk tohum desteği sağladıklarını anlatan Büyükkılıç, bu tohumların çiftçiye ve ekonomiye önemli katkı sunacağını dile getirdi.

        KTB Başkanı Recep Bağlamış da yeni teknolojilerden yararlanılması ve üretimde verimlilik artışı ile kaynakların daha etkin kullanılmaya çalışıldığını söyledi.

        Kayseri'de kurulumuna katkı verdikleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bu hedefe ulaşmada öncü rol oynayacağına işaret eden Bağlamış, tarımın aynı zamanda sosyal adaleti sağlamada önemli bir etken olduğunu vurguladı.

        Sürdürülebilir tarım ekosistemi kurmak için yeni teknolojilerin sektöre entegrasyonu konusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çeken Bağlamış, "Artık daha çok kazanmak veya sadece karnımızı doyurmak için değil, daha iyi bir dünyada huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşamak için akıllı tarıma ihtiyacımız var." dedi.

        Bağlamış, Türkiye'nin mühendis gücünün akıllı tarım teknolojisi geliştirme becerisine sahip olduğunu, katma değerli teknoloji ihracatı ile ciddi fırsatlar yakalanabileceğini belirterek şöyle devam etti:

        "Tüketici sadece ürünü değil, o ürünün nasıl yetiştirildiğini sorgular hale geldi. Artık tarımda teknoloji kullanımı bir tercih değil zorunluluk. Çiftçilerin dijital karar desteğine ihtiyacı var. Çiftçiler için o altyapıyı oluşturmak lazım. Çiftçinin alın terine akıl teri eklendi. Bunu Türkiye için büyük fırsat olarak görüyorum. Gelecek 10 yılda tarımda verim artışının yüzde 85’i teknoloji, sulama ve dijitalleşme ile sağlanacak. Yüzde 10'u ikincil ürünlerle, yüzde 5'i ise yeni tarım alanlarından oluşacak."

        ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise 2022 yılında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 32 projeyle kırsal kalkınma ve tarım alanına destek olduklarını ifade etti.

        Bu projelere 91 milyon lira yatırım desteği verdikleri bilgisini paylaşan Şahin, kalkınma ajanslarının sadece mali destek vermediğini, ürün geliştirmeye, girişimciliğin desteklenmesine ve üretilen ürünlerin daha etkili pazarlara ulaşmasına da katkı sağladığını kaydetti.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı program, panelistlerin "Akıllı tarımın dünü, bugünü ve geleceği", "Tarım ve hayvancılıkta teknolojik çözümler ve bölgesel hedefler" konularındaki sunumlarıyla devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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