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        Talas Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Talas Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:19
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        Talas Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Talas Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının yer aldığı 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, koronavirüs salgını ve deprem gibi zor şartlar altında görev yaptıklarını, meclise bu dönemde 660 konu geldiğini, yüzde 90 civarında oy birliğiyle bu konuların meclisten geçtiğini belirtti.

        Gelecekteki 40 yıla hizmet edecek eserler yaptıklarını anlatan Yalçın, "Bunlardan önemlileri Başakpınar, Zincidere, Endürlük, Reşadiye imar planları oldu. Deprem ve koronavirüs salgını sürecindeki çalışmaların dışında Türkiye'de ilk defa bir tesise 100. Yıl isminin verildiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nı hizmete açtık. Birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Bunlar saymakla bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

        Yalçın, belediye kurulduğundan bugüne emeği geçen belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışanlara teşekkür etti.

        Meclis üyelerinden Hasan Özsoy da 5 yılda çok iyi işlere imza attıklarını belirtti.

        Başkan Yalçın ve toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meclis üyelerine görev yaptıkları sürenin anısına teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Başkan Yalçın, Milletvekili Cıngı'ya 100. Yıl plaketi takdim etti.

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