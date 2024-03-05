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        Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret

        YUNANİSTAN Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:15
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        Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret
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        YUNANİSTAN Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor'a ziyaret gerçekleştirdi. Bizakis, kulübün Yunan futbolcusu Kolovetsios ile bir araya geldi. Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Kolovetsios, Büyükelçi Bizakis'e kulüple ilgili bilgiler verdi. Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman, Bizakis'e takımlarının formasını hediye ederken, ziyaretleri için de Bizakis'e teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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