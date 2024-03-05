Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret
YUNANİSTAN Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.
YUNANİSTAN Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Kayserispor'a ziyaret gerçekleştirdi. Bizakis, kulübün Yunan futbolcusu Kolovetsios ile bir araya geldi. Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Kolovetsios, Büyükelçi Bizakis'e kulüple ilgili bilgiler verdi. Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman, Bizakis'e takımlarının formasını hediye ederken, ziyaretleri için de Bizakis'e teşekkür etti.
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