Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası sona erdi

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) gençlik kış kampı kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) gençlik kış kampı kapsamında düzenlediği TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası yarışları sona erdi.

        Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'daki yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu katıldı.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, Türk dünyasının bir ağacın dalları gibi olduğunu söyledi.

        Erciyes'teki etkinliğe katılan gençleri tebrik eden Çiçek, organizasyonun gelenekselleşmesini ve büyüyerek Türk dünyası kış sporları olimpiyatlarına kadar gitmesini diledi.

        TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise gençlerin spor yoluyla birbirlerini tanımasını, kültür alışverişinde bulunmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

        Yarışmada dereceye giren gençlerinin her birinin birinci olduğunu ifade eden Yusuf, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Türk dünyasından gelen gençlerin bir arada olmasının önemine dikkati çekti.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise gençleri Erciyes'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Yarışlarda 14 yaş altı kadınlarda Kazakistan'dan Valeriya Dubovistakaya birinci, Karina Kaidarova ikinci, Xeniya Tarassenko üçüncü, erkeklerde Kazakistan'dan Denis Shevchenko birinci, Eldar Bagdashkin ikinci, Fyodor Borzenkov üçüncü oldu.

        16 yaş altı kadınlarda Yağmur Susam birinci, Rana Yaylıcıoğlu ikinci, Cemre Nisan Erdoğan üçüncü, erkeklerde Metehan Aydın birinci, Ali Çavuş ikinci, Atalay Uludağ üçüncü sırada yer aldı.

        Yetişkin erkek kategorisinde ise Kazakistan'dan Vsevolod Borzenkov birinci, Ali Furkan Şaş ikinci Ahmet Alperen Gençoğlu üçüncü oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Yurt dışından getirdikleri 3 tırı başka araçların şasesiyle satan 3 şüpheli...
        Yurt dışından getirdikleri 3 tırı başka araçların şasesiyle satan 3 şüpheli...
        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konf...
        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konf...
        Silahlı kavgada ölen oto yıkamacı, toprağa verildi
        Silahlı kavgada ölen oto yıkamacı, toprağa verildi
        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
        Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret
        Yunanistan Ankara Büyükelçisi Bizakis'ten Kayserispor'a ziyaret
        Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı başlıyor
        Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı başlıyor