Silahlı kavgada ölen oto yıkamacı, toprağa verildi

KAYSERİ'de husumetli iki esnaf arasında fırında çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan oto yıkamacı Osman Tüşümel (61) toprağa verildi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün (34) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz ile iş yerine gelen aynı sokakta oto yıkamacı olan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Lütfullah Tüysüz ise bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, Osman Tüşümel’in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÇATIŞMA KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti. Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir vatandaşın, hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan annenin çocuğuna sarılarak masanın altına saklanmaya çalıştığı görüldü. Tüysüz'ün, Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı da kameralara yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Oto yıkamacı Osman Tüşümel'in Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Buradaki cenazeye Tüşümel'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüşümel, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bacağından yaralanan fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla kullanılan tabancaların ruhsatsız olduğu belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.