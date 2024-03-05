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        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konferansı verildi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:02
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        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konferansı verildi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konulu konferans düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendislik fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Örnek, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Konferansın konuşmacısı Rektör Altun, son dönemlerde kamuoyunda sıkça yer alan izolatörler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        İzolatörlerin kullanım sınırlamaları olduğunu belirten Altun, "Binanın yüksekliği arttıkça izolatör kullanımı sıkıntıya girer. Bu sefer binada devrilme meydana gelir. Ancak şu anda kullanılan sistemlere baktığımızda bizim de Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirmiş olduğumuz bilyeli sistem izolatörler de Ar-Ge safhasını geçmiş, Ür-Ge safhasında yetkili firma tarafından bunların binalarda kullanılması için üretmiş oldukları numune üzerinde tarafsız laboratuvarda ve deneyler yapılması sonucunda gerekli onayları alınmış bir üründen bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde bu izolatörlerin yaygınlaşması da söz konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Çelik yapıların önemine dikkati çeken Altun, bu yapı malzemesinin mutlaka Türkiye'de gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

        Türkiye'de gerçekleşen depremleri Japonya'da gerçekleşen depremlerle kıyaslamanın çok yanlış olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

        "150 kilometre okyanusta 130 kilometre aşağıda olan deprem ile ayağınızın altında 5 kilometre mesafede olan deprem aynı değildir. Çünkü Türkiye'de meydana gelen deprem ayağımızın altında olmaktadır. O nedenle biz bunlara karşı gerekli önlemleri alacak ve faylardan kaçacağız. Yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılarımızı üretmek suretiyle depreme dayanıklı yapı tasarımını gerçekleştirmiş olmak bizim en önemli detayımız olarak karşımıza çıkmaktadır."

        İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ise akademisyen olmanın yanında aynı zamanda bir depremzede olduğunu ve yaklaşık 393 gün geçmesine rağmen 6 Şubat'ta yaşananların halen hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruduğunu anlattı.

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