Yurt dışından getirdikleri 3 tırı başka araçların şasesiyle satan 3 şüpheli yakalandı
Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 3 tıra el koyuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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