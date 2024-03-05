Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yurt dışından getirdikleri 3 tırı başka araçların şasesiyle satan 3 şüpheli yakalandı

        Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışından getirdikleri 3 tırı başka araçların şasesiyle satan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 3 tıra el koyuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi, Litvanyalı heyeti ağırladı
        Melikgazi Belediyesi, Litvanyalı heyeti ağırladı
        Kayseri'nin Talas ilçesinde sabit arenalı e-spor merkezi açıldı
        Kayseri'nin Talas ilçesinde sabit arenalı e-spor merkezi açıldı
        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konf...
        ERÜ'de "6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri" konf...
        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası sona erdi
        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası sona erdi
        Silahlı kavgada ölen oto yıkamacı, toprağa verildi
        Silahlı kavgada ölen oto yıkamacı, toprağa verildi
        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de fırında öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi