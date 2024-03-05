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        Kayseri'nin Talas ilçesinde sabit arenalı e-spor merkezi açıldı

        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan E-spor Arena ve İnovasyon Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:29
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde sabit arenalı e-spor merkezi açıldı
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        Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan E-spor Arena ve İnovasyon Merkezi törenle açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların yenilikçi fikirlerini ortaya koyabilecekleri yerler oluşturduklarını ifade etti.

        Yalçın, e-spor turnuvalarının milyonlarca dolara varan gelirler elde edilen alan olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "E-spor Arena ve İnovasyon Merkezi’ni açarken biraz daha farklı bir teknolojik olaya şahit olmanın ve onun kıvılcımını çakmanın heyecanı ile buradayız. Bizim çocukluğumuzda ve talebeliğimizde hocalarımız bize nasihat ederken, 'Büyük balık, küçük balığı yutar' derlerdi. Şimdi o değişti, hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Bilgiye kim daha çabuk gidiyor, bilgiye ne kadar çabuk ulaşılıyor ve bilgi hayatımızı kolaylaştırmakta ne kadar çabuk kullanılıyorsa o kadar güçlü oluyoruz."

        Teknolojiyle çocukları bilimsel sahalarda yetiştirmek için alanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Yalçın, dünyanın dört bir yanında insanların bilgisayar başında oturduğunu ifade etti.

        Yalçın, lisanslı 150 takımın karşılıklı oyunlar oynayıp dünya çapında müsabakalara katıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnternet aracılığıyla online sistemle birbirleriyle maç yapıyorlar. Şu anda bizim buradaki kurmuş olduğumuz bu mekan içerisinde bizim de Kayseri’de ilk, Türkiye’de de tek kadınlardan ve erkeklerden kurmuş olduğumuz e-spor takımımız lisanslıdır. Madde bağımlılığı gibi aynı zamanda internet veya dijital bağımlılık da günümüzün bir çıkmazı. Doğrusu bunun karşısında durmak, çocukların elinden bilgisayarı, tableti almak çözüm değil. Onların o zekasını ve yeteneğini doğru yere yönlendirmek icap ediyor. Biz, iki yıldan beri çalışıyoruz. Bayanlarda lisansı olan tek kulübüz, Türkiye’de erkeklerde ikinci kulübüz. Türkiye’nin idaresinde hatta Türk gençlerinin dünya idaresinde söz sahibi olmaları için birçok mekanlara ihtiyacı olduğu gibi bu mekanın da ilk kıvılcım olduğunu beyan ediyorum."

        Konuşmanın ardından merkez hizmete açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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