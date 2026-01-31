Kayseri'de "4. Uluslararası Aşıklar Şöleni" yapıldı

Kayseri'de "4. Uluslararası Aşıklar Şöleni" düzenlendi.



Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın yanı sıra 7 şehirden aşıklar katıldı.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda sazlı sözlü halk geleneğinin temsilcisi aşıklar, seslendirdiği eserler ve atışmalarıyla vatandaşlardan alkış aldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Halil Daylak, Kayseri'nin kültüre ve sanata ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getirdi.



Daylak, aşıklık ve atma türkü geleneği hakkında katılanlara bilgi verdi.



Gecede halk ozanları Aşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, İhsan Karakuş, Dost Cemali, Duran Aydın, Ozan Avşaroğlu ve Aşık Kul Nuri gibi birçok aşık saz ile eserlerini seslendirdi.



Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile vatandaşlar katıldı.

