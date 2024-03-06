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        Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı

        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te devam yağışın ardından kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:53
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        Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
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        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te devam yağışın ardından kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçüldü.

        Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor.

        Yer yer tipi ve sisin de görüldüğü Erciyes'te, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de merkeze giden yolda buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentin bazı bölgelerinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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