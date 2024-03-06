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        Vali Çiçek ve Rektör Altun, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret etti

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:53
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        Vali Çiçek ve Rektör Altun, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret etti
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanede tedavi gören çocuk ve ailelerine moral ziyareti düzenleyen Çiçek ile Altun, odaları gezdi.

        Vali Çiçek, hastanede tedavileri devam eden çocuklar, aileleri ve hastane personeliyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

        Ziyarette, hayırseverler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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