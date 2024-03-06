Vali Çiçek ve Rektör Altun, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanede tedavi gören çocuk ve ailelerine moral ziyareti düzenleyen Çiçek ile Altun, odaları gezdi.

Vali Çiçek, hastanede tedavileri devam eden çocuklar, aileleri ve hastane personeliyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Ziyarette, hayırseverler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de hazır bulundu.