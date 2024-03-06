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        Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı

        Kayseri'de Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekli Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:39
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        Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
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        Kayseri'de Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekli Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, projenin hizmet sektörü ve Kayseri sanayisi için değerli olduğunu söyledi.

        Şahin, eğitime birkaç ay içinde başlanacağını, projeden faydalanan 54 öğrencinin kıymetli bir eğitim sertifikasıyla mezun olacağını ve uçak bakım teknisyenliği alanında eleman ihtiyacı olan büyük şirketlerde istihdam edileceğini vurguladı.

        İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak da iş arayanla işvereni doğru eşleştirmeyle buluşturan, işsizliğin önlenmesinde ve istihdamın arttırılmasında rol alan önemli bir kurum olduklarını ifade etti.

        Gençlerde işsizlik oranının daha fazla olduğunu anlatan Ak, İŞKUR olarak gençlerin elinden her zaman tuttuklarını dile getirdi.

        Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya'nın da katıldığı program, projenin tanıtım sunumuyla sona erdi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" kapsamında hazırlanan Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi kapsamında 18-29 yaş arasında gençlerin işgücüne katılımları hedeflenirken, katılımcılara uçak bakım teknisyenliği modüllerine yönelik 808 saat eğitim verilecek.

        Toplam 320 bin avro bütçeye sahip proje ile 54 gence nitelikli istihdam fırsatı sağlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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