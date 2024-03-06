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        Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:49
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        Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geleceğini bildirdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri’ye geleceğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın 22 Mart’ta Kayseri'ye gelerek açılışlar gerçekleştireceğini belirtti.

        Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hizmetlere sunduğumuz projelerimizin açılışını gerçekleştirecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada misafir edeceğiz, yüzü gülerek buradan göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli ekibine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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