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        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisinin devrildiği kazada, 10 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:50
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        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisinin devrildiği kazada, 10 öğrenci yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 F 2526 plakalı öğrenci servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, yan durdu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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