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        Yahyalı'da Yeşilay Haftası etkinliği düzenlendi

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:01
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        Yahyalı'da Yeşilay Haftası etkinliği düzenlendi
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Öğretmen ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda teknoloji, tütün ve alkol bağımlılığına karşı vatandaşlara broşür dağıttı.

        Etkinlikte Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi öğretmenleri Sermin Çiftçi, Nazmiye Nur Tekin, Ahsen Kavafoğlu ve Kadir Şen ile öğrenciler görev altı.

        Galeri
        Galeri

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