Kayserispor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, 10 Mart Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
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