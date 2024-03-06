Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

        KAYSERİ'de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de parkta silahlı kavga: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı
        Kayseri'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı
        Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
        Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılama sürdü
        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılama sürdü
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        5 kişinin yaralandığı komşu kavgasında şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat,...
        5 kişinin yaralandığı komşu kavgasında şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat,...
        Kayserispor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti