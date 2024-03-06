Kayseri'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 38 F 2526 plakalı minibüs, Akköy Mahallesi yakınlarında, sürücünün yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 10 öğrenci yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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