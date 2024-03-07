Talas'ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Talas Belediyesinin başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları 41 bölgede devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla 41 noktada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 303 konut yıkıldı.

Bunların yerine 3 bin 209 yeni daire yapılırken, 343 de iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Son olarak da Harman Mahallesi 62 Evler Sitesi'ndeki hak sahiplerine 9 Mart'ta yeni daireleri teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini Harman Mahallesi 62 Evler Sitesi sakinlerine yeni evlerini teslim edeceklerini belirtti.

İlçe halkının depreme dayanıklı evlere kavuşmaları için mesai harcadıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Allah devlete zeval vermesin. Devlet, kentsel dönüşümde çok güzel iş yaptı. Vatandaşlarımız bize güvendi. Biz de belediye olarak var gücümüzle vatandaşlarımız için durmadan çalışarak yeni yuvalarına kavuşmalarını sağladık. Vatandaşlarımız artık eskimiş, yıpranmış ve en önemlisi çürük binalarının yerine daha sağlıklı, modern ve depreme dayanıklı evlerine kavuşacak. Bu vesileyle yeni konutlarına geçecek vatandaşlarımıza huzur, mutlu ve sağlıklı günlerde yaşamalarını diliyorum. Yeni, sıcak yuvaları şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen yüklenici firmalara ve belediye personelimize teşekkür ediyorum."