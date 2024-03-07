Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023'te 122 milyon liralık GES yatırımı yapı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek için 2023 yılında 122 milyon 844 bin lira maliyetle 2 güneş enerjisi santralini (GES) işletmeye aldıklarını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, değişen yeni dünya düzeni ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşmanın önem kazandığını, ihtiyaç duyulan enerji için kendine yeten bir kurum olma yönünde ilerlediklerini belirtti.

Yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçitlerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tasarruf anlamında önemli yol kat eden KASKİ tarafından ihtiyaç duyulan enerji için Boğazköprü mevkisinde 103,9 milyon lira değerindeki GES işletmeye alındı. Çevre dostu proje sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon lira kazanç sağlanacak. Kurulu gücü 6 bin 500 kilovatsaat olan santralin üretim kapasitesi 5 bin kilovatsaat olup yılda yaklaşık 11 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sağlanacak. Diğer yandan Hacılar ilçemizde 18 milyon 944 bin lira maliyet ile ikinci GES tesisini inşa ettik. 10 bin metrekare alanda hizmet verecek ve kurulu gücü 860 kilovatsaat, üretim kapasitesi 750 kilovatsaat olan tesis sayesinde yılda 4,5 milyon lira değerinde 1 milyon 650 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Üretilen enerji KASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacak. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü buradan karşılanacak."