Kayseri'de öğrencilere afet eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere afet eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Afet İşleri Daire Başkanlığınca öğrencilere yönelik "Afet Bilinci Eğitimi" düzenlendi.

General Emir Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde, afetlere karşı nasıl hazırlıklı olunur, afet öncesi alınabilecek önlemler, afet durumunda hayatta kalma ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Kayseri'yi geleceğe hazırlama yönünde gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, ''Malumunuz 1-7 Mart Deprem Haftası. Ülkemizin acı gerçeği depremlerdir. Bu bilinçten hareketle çocuklarımız başta olmak üzere hemşehrilerimiz hem eğitilecek hem de uygulamalarla bilinçlendirilecek.'' dedi.