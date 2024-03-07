Kayseri'de "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği

Kayseri'de, "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" etkinliğine Kayseri Ticaret Odası ev sahipliği yaptı.

KTO Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Başkanı Tamer Kılıç, projeyle Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki istihdamı artırmayı, genel girişimcilik ekosistemine yapısal katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Kılıç, bu çerçevede özellikle yerelde kalkınma ajanslarının liderliğinde çalıştıklarını anlattı.

"ENHANCER Pro" adında yeni bir proje hazırladıklarına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu projede biraz daha sonuç odaklı çalışacağız. Hem özel sektöre hem de yerel yönetimlere destek verebileceğimiz çalışmalarımız olacak. Yeni açılma sürecindeki KOBİ'lere, kooperatiflere doğrudan hibe vereceğiz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan 50 milyon avro doğrudan hibe olarak verilecek. Projenin genel bütçesi 70 milyon avro. Bu proje Kayseri dahil 16 ilde uygulanacak. Toplam 10 bin yararlanıcımız olacak. Sadece hibe değil, aktivitelerden de yararlanacaklar. Hedefimiz en az 2 bin 500 istihdam yaratmak artı KOBİ'lere de destek vererek özel sektörün gelişmesini sağlamak."

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatarak, bölgesel kalkınma için kadının gücüne inandıklarını belirtti.

Buna ilişkin pek çok projeyi desteklediklerini vurgulayan Şahin, yeni dönemde de geleneksel sektörlerin dışında yenilikçi sektörlerin de kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyecek modellere ENHANCER Pro'da yer verilmesini beklediklerini aktardı.

Programda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Sorumlusu Mauro Mascioli ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez de konuşma yaptı.

Program, "Belirsiz ve Değişken Küresel Ekonomiye İhracatçı Perspektifinden Yaklaşmak" konulu panelle devam etti.

2020 yılında başlatılan ve 4 yıllık uygulama süresi bulunan 32,5 milyon avro bütçeli "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları", Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa'yı kapsıyor.